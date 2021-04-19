Polestar выпустит 'золотой' гибрид

Компания Polestar выпустит лимитированную серию модели Polestar 1, приуроченную к окончанию производства гибридного купе.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Автомобиль, выпуск которого стартовал в 2019 году, стал первым детищем нового совместного предприятия Geely и Volvo.

Гибридное купе получило легкий кузов из углепластика, эффективную тормозную систему Akebono и регулируемые амортизаторы Оhlins.

Под капотом автомобиля расположился 2-литровый бензиновый мотор с турбонаддувом, развивающий мощность 304 л.с. Он приводит в движение передние колеса. Сзади на оси установлены два электромотора мощностью 235 л.с. Кроме того, купе имеет встроенный в корпус коробки передач стартер-генератор на 69 л.с. В результате, суммарная мощностью гибридного силового агрегата достигает 609 л.с., а крутящий момент – 1000 Нм. С таким арсеналом купе разгоняется до первой "сотни" за 4,2 секунды. Кроме того, Polestar 1 обладает самым большим среди гибридных автомобилей запасом хода на электротяге – 124 км (WLTP).

В этом году компания намерена прекратить производство гибридного купе. По случаю этого события будут изготовлена "прощальная" серия из 25 экземпляров Polestar 1. Новинка отличается специальной матово-золотистой окраской кузова, суппортами такого же цвета и черными легкосплавными дисками. Салон лимитированной серии украсит кожаная отделка с золотистой строчкой, а также золотистые ремни безопасности.

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