Подразделение Toyota приобретет разработчика беспилотных авто за $550 млн

Woven Planet, дочерняя компания Toyota, приобретет подразделение американской службы такси Lyft, которое занимается разработкой беспилотных автомобилей.

Woven Planet также специализируется на самоуправляемых машинах. Теперь вместе с Lyft они будут работать над повышением безопасности автоматизированных технологий вождения. Закрыть сделку планируется в третьем квартале этого года. Об этом сообщает CNBC.

"Эта транзакция не только позволит Lyft сосредоточиться на продвижении нашей ведущей автономной платформы и транспортной сети, это партнерство поможет ускорить наступления нашей доходности", – заявил соучредитель и президент Lyft Джон Циммер.

Компания ожидает, что сделка позволит сэкономить 100 миллионов долларов ежегодных операционных расходов. Поэтому Циммер добавил, что они рассчитывают стать прибыльными в третьем квартале.

Несколько месяцев назад похожее соглашение оформил конкурент Lyft компания Uber. Они продали за 4 миллиарда долларов свое подразделение, что разрабатывало беспилотные авто, новосозданной Aurora, которую поддерживает Hyundai и Amazon. Также по соглашению Uber инвестировал в Aurora 400 миллионов долларов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, китайская служба такси Didi получит от Volvo внедорожники XC90, которые они будут использовать для их тестового автономного парка.