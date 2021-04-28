Подразделение Toyota приобретет разработчика беспилотных авто за $550 млн
Woven Planet, дочерняя компания Toyota, приобретет подразделение американской службы такси Lyft, которое занимается разработкой беспилотных автомобилей.
Woven Planet также специализируется на самоуправляемых машинах. Теперь вместе с Lyft они будут работать над повышением безопасности автоматизированных технологий вождения. Закрыть сделку планируется в третьем квартале этого года. Об этом сообщает CNBC.
"Эта транзакция не только позволит Lyft сосредоточиться на продвижении нашей ведущей автономной платформы и транспортной сети, это партнерство поможет ускорить наступления нашей доходности", – заявил соучредитель и президент Lyft Джон Циммер.
Компания ожидает, что сделка позволит сэкономить 100 миллионов долларов ежегодных операционных расходов. Поэтому Циммер добавил, что они рассчитывают стать прибыльными в третьем квартале.
Несколько месяцев назад похожее соглашение оформил конкурент Lyft компания Uber. Они продали за 4 миллиарда долларов свое подразделение, что разрабатывало беспилотные авто, новосозданной Aurora, которую поддерживает Hyundai и Amazon. Также по соглашению Uber инвестировал в Aurora 400 миллионов долларов.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, китайская служба такси Didi получит от Volvo внедорожники XC90, которые они будут использовать для их тестового автономного парка.