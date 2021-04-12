Ford Ranger получил лимитированные версии Stormtrak и Wolftrak

Компания Ford представила в Европе новые лимитированные версии пикапа Ranger – Stormtrak и Wolftrak.

Об этом сообщает пресс служба производителя. Ranger Stormtrak – пикап премиум класса, который предлагает выразительный стиль и премиальные функции. Ranger Wolftrak – адресована ценителям бездорожья и активного образа жизни.

Ranger Stormtrak создан на основе популярной серии Wildtrak media.ford.com

Созданный на основе популярной серии Wildtrak, новый Ranger Stormtrak предлагает еще более высокие технические характеристики в сочетании с усовершенствованными функциями комфорта и уникальными вариантами отделки. Модель будет доступна в версиях Double Cab с просторным задним сиденьем и Super Cab с увеличенным грузовым отсеком.

Все модели Ranger Stormtrak оснащаются топовой версией 2-литрового дизельного двигателя Ford EcoBlue с двумя турбонагнетателями мощностью 213 л.с. и крутящим моментом в 500 Нм. Система полного привода с возможностью отключения одной оси входит в базовую комплектацию. Она предлагает выдающиеся вездеходные характеристики, а 10 ступенчатая автоматическая коробка передач обеспечивает плавное движение без лишних усилий.

Цвет Rapid Red, доступный исключительно для Ranger Stormtrak, удачно сочетается с эксклюзивной красной вставкой решетки радиатора media.ford.com

Цвет Rapid Red, доступный исключительно для Ranger Stormtrak, удачно сочетается с эксклюзивной красной вставкой решетки радиатора. Светодиодные фары и мощная защита днища обеспечивают эффектный вид. Мощную внешность Ranger Stormtrak дополняют эксклюзивные аппликации на капоте и боковых поверхностях кузова, объемные эмблемы, а также бампер и спортивная дуга черного цвета.

Мощную внешность Ranger Stormtrak дополняют эксклюзивные аппликации на капоте и боковых поверхностях кузова media.ford.com

В базовой комплектации предусмотрены защитное покрытие и перегородка грузового отсека, а также новая роликовая шторка грузового отсека с электроприводом Power Roller Shutter. Грузоподъемность модели составляет 1 т, а еще она имеет возможность буксировки прицепа массой до 3,5 т.

Грузоподъемность модели составляет 1 т, а еще она имеет возможность буксировки прицепа массой до 3,5 т media.ford.com

Для обивки эксклюзивных сидений Stormtrak использована такая же мягкая кожа, как и в культовой модели Ranger Raptor, а дополнительными акцентами выступают вышитые логотипы Stormtrak и обтянутые высокотехнологичной тканью панели. Окрашенные в цвет Tinted Graphite элементы интерьера и красная декоративная строчка продолжают тему дизайна экстерьера Stormtrak.

Интерьер Ranger Stormtrak служит дополнительной украшением модели за счет премиальных характеристик и удобного оснащения media.ford.com

Ranger Wolftrak создан для клиентов, которым нужна высокая проходимость на бездорожье. Wolftrak создан на базе версии Ranger XLT. Он оснащен дизельным двигателем 2.0 EcoBlue (170 л.с.) в сочетании с которым на выбор предлагаются 6-ступенчатая МКП или 10 ступенчатая АКП.

Ranger Wolftrak создан для клиентов, которым нужны уверены характеристики проходимости на бездорожье media.ford.com

Система полного привода с возможностью отключения одной оси и функцией Shift-On-The-Fly, задний дифференциал с электронной блокировкой и внедорожные шины в базовой комплектации обеспечивают возможность уверенного движения вперед на сложном бездорожье, а понижающий ряд трансмиссии в режиме полного привода дополнительно оптимизирует ходовые качества на крутых склонах и мягких поверхностях.

Грузоподъемность, что составляет 1 т, и способность буксировать прицепы массой до 3,5 т предлагают широкие возможности для перевозки грузов media.ford.com

Пикап имеет грузоподъемность 1 т и способен буксировать прицепы массой до 3,5 т. В базовую комплектацию входит защитное покрытие грузового отсека.

Лакокрасочное покрытие цвета Conquer Grey удачно сочетается с матово-черной решеткой радиатора media.ford.com

Эксклюзивно для Ranger Wolftrak доступна спортивная дуга. Она может использоваться для установки дополнительного оборудования и удобной фиксации грузов. Цвет Conquer Grey удачно сочетается с матово-черной решеткой радиатора, защитой днища, 17-дюймовыми легкосплавными дисками черного цвета и накладками порогов. Довершением выразительного стиля грузовика служат окрашенные в темный цвет логотипы Wolftrak.

Спортивная дуга может использоваться для установки дополнительного оборудования и удобной фиксации грузов media.ford.com

К эксклюзивным штрихам отделки салона Ranger Wolftrak принадлежат логотипы Wolftrak, панель приборов и накладки дверей матово-черного цвета, а также всепогодные напольные коврики. Информационно-навигационная система Ford SYNC 3 с сенсорным экраном диагональю 8 дюймов входит в базовую комплектацию.

Информационно-навигационная система Ford SYNC 3 с сенсорным экраном диагональю 8 дюймов входит в базовую комплектацию media.ford.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, американская компания Ford подготовила специальную версию своего пикапа F-150 Police Responder для полицейских нужд.