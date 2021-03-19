Peugeot представил для Европы модифицированные 3008 и 5008

Peugeot представил для Европы новые модифицированные версии Roadtrip для моделей 3008 и 5008. Они получили различные цвета дизайна и дополнительное оборудование.

3008 Roadtrip можно заказать в голубых Celebes Blue и Vertigo Blue, жемчужно-белом Mother-of-Pearl White и красном Ultimate Red. Последние два доступны также для 5008 Roadtrip, и он еще имеет коричневый Copper Brown. Об этом сообщает Carscoops.

Модели украшены специальными логотипами издания "Roadtrip" на передних крыльях, которые также показаны внутри на ковриках. Варианты специальных версий двух кроссоверов имеют:

пороги из нержавеющей стали,

синтетическую кожу и алькантару с контрастной строчкой,

алюминиевые педали,

оборудования Allure Pack Equipment,

оборудования Easy Package с ассистентом парковки и 360-градусными камерами,

оборудования Grip Control, что улучшает сцепление.

Также включаются предупреждения о сонливости, помощь в слепых зонах, предупреждения о выезде из полосы с вмешательством рулевого управления. Кроме того, есть электрические задние двери, беспроводная зарядка смартфона и сцепления с прицепом. 5008 Roadtrip еще предлагается с третьим рядом сидений в стандартной комплектации.

Кроме обычного семейства ICE, соответствующее новейшим европейским стандартам выбросов, Roadtrip 3008 2021 года можно заказать с одним из двух вставных гибридных силовых агрегатов.

AWD Hybrid4 300 e-EAT8 сочетает мотор PureTech мощностью 200 л.с. с двумя электродвигателями, развивающими 110 л.с. и 112 л.с. 2WD Hybrid 225 e-EAT8 имеет бензиновый агрегат PureTech мощностью 180 л.с. и электродвигатель мощностью 110 л.с.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Peugeot представила новое поколение модели 308. Она стала больше и получила просторный салон.