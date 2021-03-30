Первый электромобиль Hummer продали в 22 раза дороже обычной цены

На аукционе Barrett-Jackson за 2,5 миллиона долларов продали первый в истории электрический пикап Hummer под названием EV Edition 1.

Модель приобрели в 22 раза дороже, чем она стоит. На рынке автомобиль предлагался за 112 595 долларов. Таким образом покупатель получит первый в истории электрокар от бренда. Об этом сообщает сайт Robb Report.

Заплатить такие средства – это единственный способ получить автомобиль на данный момент. GMC распродал мощный электрокар в течение часа прошлой осенью. Однако сейчас можно забронировать более поздние модели через сайт производителя. Более дешевый вариант пикапа выйдет на рынок в 2022 году.

Напомним, что Hummer EV будет доступен в нескольких версиях. В самой мощной он получит три электродвигателя, которые будут выдавать 1014 л.с. и 15 592 Нм. До 96 км/ч пикап будет разгоняться за три секунды.

На одном заряде автомобиль сможет проехать 563 км. Также модель получит высокопроизводительный режим Watt Freedom (Свобода ватт) и систему CrabWalk (режим краба), что поворачивает задние колеса.

Также в оснащение входят съемные панели крыши, адаптивная пневмоподвеска, 35-дюймовые шины Goodyear Wrangler Territory, информационно-развлекательная система с экраном на 13,4 дюйма и 12,3-дюймовая цифровая приборная панель.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, GMC анонсировало дату презентации электрического внедорожника Hummer, который будет похож на упомянутый нами пикап.