Обновленная Toyota Camry вышла на украинский рынок

В сети официальных дилеров Toyota начато предварительное резервирование обновленной Toyota Camry. Модели изменили дизайн передней части, установили 17-и 18-дюймовые легкосплавные диски и новый двигатель.

Camry обновили передний бампер и решетку радиатора. Последняя, в зависимости от комплектации, доступна в черном и темно-сером цветах, а ее боковые элементы могут быть хромированными или серебристыми. Об этом сообщили в Toyota.

Новые 17-дюймовые легкосплавные диски оснащены пятью сдвоенными V-образными спицами. А 18-дюймовые имеют тонкие двойные яркие спицы в сочетании со скрученными спицами черного цвета. В дополнение к привычной палитре представили новые цвета кузова "Серебристый перламутр" и классический – "Белый лак".

В салоне установили новый 9-дюймовый сенсорный дисплей, установленный на центральной консоли. Обновленная мультимедийная система получила физические клавиши и колесики для улучшенного удобства пользования. Она отличается быстрым программным обеспечением и улучшенной реакцией экрана на команды пользователя, а также теперь поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.

Кроме того, модель оснащена функцией памяти, что позволяет сохранить два положения для сидения водителя, боковых зеркал и руля. Также доступны обогрев руля и система камер кругового обзора (PVM).

Обновленный автомобиль оснащен последней версией Toyota Safety Sense – комплексом систем активной безопасности, предназначенных для предотвращения или минимизации последствий столкновений в различных дорожных ситуациях.

Под капотом бензиновая версия Toyota Camry имеет новый усовершенствованный 4-цилиндровый двигатель Dynamic Force объемом 2,5 литра с комбинированным впрыском топлива. Он выдает 207 л.с. (152 кВт) и 243 Нм. До "сотни" ускоряется за 8,7 секунды.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Toyota собирается переделать седаны Century и Crown в кроссоверы. Первый могут построить на основе Lexus LF-1 Limited, представленного три года назад. Переработанный Crown размерам будет похож на RAV4 и Harrier. Его построят на базе GA-L, хотя и упомянутые авто созданные на основе GA-K.