Новый Volkswagen Nivus выйдет на европейский рынок во второй половине 2021 года

Volkswagen подтвердил, что выведет свой небольшой купе-внедорожник Nivus на рынок Европы во второй половине 2021 года. Весной прошлого года его выпустили в Бразилии.

Volkswagen Nivus можно считать нынешним T-Cross, но с более плавной задней линией крыши, что придает ему более спортивного профиля. Босс бренда Ральф Брандстаттер заявил, что модель таки будет производиться для Европы. Об этом сообщает Autoexpress.

На премьеру новинки можно ожидать осенью, а продажи, вероятно, начнутся к зиме. Nivus построен на шасси MQB A0 – малейшей версии модульной платформы VW Group и той же архитектуре, что и компактный внедорожник T-Cross.

Автомобиль немного дольше, чем общий T-Cross, но его линия крыши находится примерно на 10 мм ниже. Модель предоставит компании более пышного, ориентированного на стиль небольшого внедорожника – потенциального соперника Toyota C-HR.

В Южной Америке автомобиль продается с 1,0-литровым трехцилиндровым бензиновым двигателем, и возможно он будет основой и европейской линейки. Однако вполне возможно, что VW может предложить более мощные версии с 1,5-литровым четырехцилиндровым агрегатом. Дизели и гибриды, вероятно, не будут представлены, чтобы помочь сохранить цены более доступными.

Брандстаттер также подтвердил, что модели Polo и T-Roc в этом году получат реконструкцию, чтобы "улучшить их дизайн, качество и цифровизацию". Ожидается, что первая модель получит обновление до лета, тогда как для T-Roc это предусмотрено в последнем квартале 2021 года.

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