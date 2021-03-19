Новый Subaru WRX впервые заметили на тестах

Следующее поколение Subaru WRX впервые заметили на испытаниях. Он получил несколько обновлений и немного отличается от нынешней модели.

Впереди WRX носовая часть стала более заниженной из-за скошенного вниз капота. Решетка радиатора получила перекладину посередине и сетку с большими овальными отверстиями. В нижних углах видно крошечные противотуманные фары. Об этом сообщает Motor1.

Фары узкие и имеют изогнутую форму по внутреннему краю. Камуфляж Subaru делает видимым только один из светодиодов в лампах. По бокам новинка имеет довольно большие окна. В задней части арок передних колес имеются вентиляционные отверстия.

На задней части модели возможно получит спойлер. Задние фонари имеют более резкую форму, чем нынешние WRX. Задний бампер имеет вертикальные вентиляционные отверстия. С каждой стороны выходят двойные выхлопные трубы.

Известно, что автомобиль получил 2,4-литровый четырехцилиндровый турбомотор FA24. Этот двигатель установлен также в моделях Ascent, Legacy и Outback, где он производит 260 лошадиных сил и 376 Нм крутящего момента. Для спортивной версии могут быть дополнительные настройки для увеличения мощности.

Предполагалось, что дебют нового WRX состоится в конце 2020 года. Однако из-за пандемии COVID-19 планы изменились. Сейчас презентация в 2021 году кажется более вероятной.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Subaru готовит универсал Levorg нового поколения. Его должны выпустить в 2021 году.