Новую Dacia Logan в кузове универсал заметили на испытаниях

Новый универсал Dacia Logan впервые заметили на испытаниях. Его передняя часть очень похожа на ту, что у седана с идентичным именем.

Обе модели имеют одинаковые фары и решетку радиатора, хотя последняя может иметь другую форму. Также автомобили отличаются размером задних дверей – в универсала они больше, чтобы облегчить погрузку и разгрузку груза. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Задние фонари немного меньше, чем у седана. На фото они заметны еще и вокруг заднего стекла, но, скорее всего, это просто красные наклейки для обмана. Также стал больше задний бампер.

Дизайн салона и качество сборки будут идентичны четырехдверной модели. Соответственно универсал будет включать и сенсорную информационно-развлекательную систему с интеграцией смартфона, автоматический климат-контроль, электрическую регулировку боковых зеркал, электромеханические дверные замки, электростеклоподъемники, многофункциональный руль, USB-порт и кнопочный запуск.

Модель создадут на платформе CMF-B. Ожидается, что она будет с той же линейкой двигателей, что и в ее родных братьев с короткой крышей. Она включает:

1,0-литровый трехцилиндровый агрегат мощностью 64 л.с. с МКП на пять ступеней

1,0-литровый двигатель на 90 л.с. с МКП на шесть ступеней или вариатором

99-сильную версию, которая работает на бензине и сжиженном газе с шестиступенчатой МКП

Автомобиль должны презентовать до конца 2021 года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Dacia 1 марта начнет продавать электрический кроссовер Spring. Это европейская версия електрокроссовера Renault City K-ZE, который выпускается и продается в Китае с 2019 года.