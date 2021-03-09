Nissan Nismo отреставрировали легендарный Skyline GT-R R32

Автомобильное подразделение Nissan Nismo начало предлагать владельцам коллекционной модели R32 Skyline GT-R полную ее реставрацию. В сети опубликовали видео с первым обновленным автомобилем.

Работа начинается с полной разборки машины. Специалисты оценивают ее на предмет целостности конструкции. Любые участки ржавчины или предыдущего ремонта исправляются согласно утвержденному заводом стандарту. Об этом сообщается на официальном YouTube-канале Nismo.

Далее каркас красят. Заказчик может указать любой цвет, но учитывая коллекционность модели, многие останавливается на фабричном оттенке.

Оригинальный 2,6-литровый шестицилиндровый двигатель с двумя турбонаддувами "RB26DETT" также полностью разбирают и повторно собирают.

После переоборудования салона недавно изготовленными или отремонтированными деталями автомобиль обматывают защитной пленкой и проводят выезд в закрытой среде.

Реставрация стоит 45 миллионов японских иен, или примерно 45 тысяч долларов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Nissan обновил для Австралии X-Trail прошлого поколения. Компания пытается сохранить в стране его конкурентоспособность.