Немцы представили новые технологии защиты пассажиров автобуса от вирусов

Немецкая компания Eberspächer представила три новых устройства для очистки воздуха в автобусах. Они смогут противостоять вирусам.

Для этого Eberspächer использует фильтры, электронные очистители воздуха и светодиодные модули UV-C. Как отдельно, так и в сочетании, компоненты должны фильтровать весь воздух, циркулирующий в системе кондиционирования автобуса. Об этом сообщает сайт eurotransport.

Специальный фильтр можно интегрировать в систему кондиционирования воздуха на крыше автобуса. Он может фильтровать пыль, плесень, сажу и капли воды, через которые распространяются вирусы.

Электронный очиститель воздуха должен удалять от 97 до 99 процентов упомянутых частиц. Система устанавливается в решетке под кондиционером и запускается автоматически при включении кондиционера. Очиститель доступен в семи различных размерах.

Светодиодные модули UV-C способны стерилизовать до 99,9 процентов воздуха, проходящего через систему. Для этого устройство оснащено отдельными модулями, каждый из которых имеет до 198 светодиодов UV-C. Например, с их помощью вирусы гриппа в потоке воздуха становятся безвредными.

Eberspächer интегрирует модули или в систему кондиционирования воздуха на крыше, или в воздуховоды автобуса. Таким образом, светодиодные модули UV-C могут быть приспособлены почти ко всем типам систем кондиционирования.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Луцке появился троллейбус, в котором установлена система обеззараживания воздуха салона. Это первый украинский троллейбус с такой технологией.