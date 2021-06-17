Названы 5 самых быстрых минивэнов. Фото

Минивэны имеют не очень привлекательный внешний вид и является самым скучным классом автомобилей. Часто сравнение других машин с ними является оскорблением.

Но иногда в эти авто могут установить мощные двигатели и ситуация меняется. Сайт HotCars рассказал о самых быстрых и самых мощных минивэнах, которые гораздо интереснее, чем другие представители их класса.

2019 Kia Sedona SXL – 0-96 км/ч за 7,8 секунды

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Kia Sedona SXL вмещает до 8 человек, что делает ее чрезвычайно вместительной. Она очень практична, безопасна и надежна. И к этому всему она имеет двигатель V6, который выдает 276 лошадиных сил.

Версия Sedona SXL 2015 года смогла разогнаться до 96 км/ч за 7,8 секунды, что довольно необычно для минивэна такого калибра.

Opel Zafira VXR – 0-96 км/ч за 7,2 секунды

Opel Zafira был компактным минивэном, который мог вместить 7 человек. Производителю удалось максимально полезно использовать все доступное пространство в модели, и она получилась очень практичной. Но главной его особенностью является двигатель VXR.

Возможность разогнаться до 96 км/ч за 7,2 секунды в минивэне, который вмещает много людей, является фантастической, а стильный внешний вид экстерьера усиливает его спортивность. Zafira может быть немного дорогим, но за это можно получить хорошую скорость и достаточно пространства внутри.

2017 Ford S-Max 2.0 Ecoboost – 0-96 км/ч за 7,1 секунды

Ford S-Max Ecoboost, который вышел в 2010 году, был очень технологичным автомобилем и имел турбодвигатель. Это делало его очень комфортным и веселым в вождении.

В 2017 году вышла его новая версия, которая получила 2,0-литровый двигатель с турбонаддувом на 240 лошадиных сил. В компании изначально заявляли, что она может разогнаться до 96 км/ч за 7,9 секунд, но на самом деле она делает это за 7,1 секунд. Это впечатляющий показатель для минивэна

2020 Toyota Sienna SE – 0-96 км/ч за 6,9 секунды

Минивэн Toyota Sienna SE вышел в 2014 году и до сих пор производится. Его версия 2020 года оснащена 3,5-литровым V6, который производит впечатляющие 296 лошадиных сил. Также автомобилю улучшили рулевое управление, что сделало более привлекательным для водителей.

Разгон до 96 км/ч за 6,9 секунд не сделал его самым быстрым в этом списке, но это самый быстрый минивэн, который сейчас выпускается.

Mercedes R63 AMG – 0-96 км/ч за 4,6 секунды

Самым быстрым минивэном является Mercedes R63 AMG 2007 года. Он поражает своим двигателем V8 мощностью 507 л.с. Такой показатель неслыханный в минивэнах. Однако это сделало его очень дорогим и сейчас он довольно редкий, потому что было выпущено менее 200 единиц. Тем не менее, он достигает 96 км/ч всего за 4,6 секунды.

Он даже быстрее Porsche Boxster S 2008 года. R63 – чрезвычайно быстрый автомобиль, от которого водители могут быть в восторге.

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