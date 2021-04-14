Назван самый продаваемый спорткар в мире

Самым продаваемым спорткаром в мире второй год подряд стал Ford Mustang – в 2020 году компания реализовала 80 577 экземпляров "пони-кара".

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Интересно, что в сегменте машин с кузовом купе Mustang лидирует по продажам уже 6-й год подряд! По данным исследовательской фирмы IHS Markit, на долю Mustang в прошлом году приходилось 15,1% мирового рынка спортивных купе, а годом ранее этот показатель составлял 14,8%.

2021 Ford Mustang Mach 1 media.ford.com

Флагманами продаж стали версии Bullitt и Shelby, которые суммарно составляли 52,7% от общего объема реализованных "Мустангов". В компании Ford ожидают, что новая лимитированная версия Mustang Mach 1, которая вскоре пополнит семейство, внесет свою лепту в успех модели.

Основным рынком сбыта Mustang традиционно являются США, где реализуются три четверти всех машин. Правда, в США продали 61090 Mustang, что на 15,7% ниже, чем годом ранее. Больше всего поклонников у модели живут в Техасе Texas (8600 авто), Калифорнии (6200) и Флориде (5864).

Завоевать титул самого продаваемого спорткара "Мустангу" помогли и жители Европы. По данным компании Ford, в 2020 году модель хорошо продавалась в Венгрии (+68,8% по сравнению с 2019 г.), Нидерландах (+38,5%), Дании (+12,5%), Чехии (+5,6%) и Австрии (+4%).

Новый Ford Mustang Mach 1 и его легендарный предок media.ford.com

Несмотря на успехи, 2020 год оказался наименее успешным для компании. Для сравнения, в 2018 года было продано по всему миру 113066 Mustang, в 2019 – 102 090.

Также аналитики отметили, что Ford поставил 17 274 экземпляра Mustang в первом квартале 2021 года, что на 4,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На втором месте Dodge, который реализовал 15096 Challenger (+24%), а Camaro оказался в аутсайдерах с результатом 7089 машин (-1,3%).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Ford обещает полностью электрифицировать свои автомобили в Европе до 2030 года.