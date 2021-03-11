На тестах впервые увидели новый компактный кроссовер Citroen

Citroen готовит новый компактный кроссовер с кодовым названием C21. Он должен заменить другую небольшую модель компании C1, которая потеряла популярность как раз из-за своих размеров.

C21 впервые заметили на испытаниях на севере Швеции. Известно, что он будет ездить на модульной платформе PSA Group, которую используют многие другие автомобили. Об этом сообщает Motor1.

Информация о двигателя новинки отсутствует, но, скорее всего, у нее будут атмосферные и турбированные агрегаты. Моделям с атмосферным мотором предоставлять механическую коробку передач, а в версиях с турбонаддувом будет на выбор механическая и автоматическая КП.

Из-за камуфляжа внешний вид трудно оценить. Также отсутствуют фотографии интерьера, но надеяться на премиальный салон не стоит.

Автомобиль может выйти для индийского рынка в конце 2021 года. Он должен конкурировать с другими компактными кроссоверами, такими как Ford EcoSport и Hyundai Venue.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Citroen пополнил семейство Berlingo электрической версией. Она получила электромотор, который выдает 136 л.с. и 260 Нм. Модель способна разгоняться до 135 км/ч, а запас хода достигает 280 км.