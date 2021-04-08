На продажу выставили розовый "полицейский" Ford Explorer

На аукцион Mecum выставили Ford Explorer 2013 года. Он окрашен в розовый цвет и имеет полицейские модификации.

В лоте не указывается, что автомобиль принадлежал правоохранителям. Но он имеет специфический бампер с прожектором, маленькие фонари, установленные спереди и сзади, гладкую крышу без грузовых рельсов и определенные функции в салоне, что соответствует типичным полицейским моделям. Об этом сообщает Motor1.

Задняя часть Ford Explorer Mecum

Добавить эти вещи, конечно, не трудно, хотя прожектор, который закрепляется на болтах, не просто установить. Аукцион также не много рассказывает о других деталях Explorer.

Они говорят, что он имеет специальную розовую краску, этим же цветом наполненный интерьер, а сиденья имеют белые вставки. Ковер розовый, вставки в двери розовые, а также багажное отделение имеет розовый пол.

Салон розового "полицейского" авто Mecum

Багажник с розовой полом Mecum

Автомобиль ездит на заказных 20-дюймовых колесах и имеет 3,7-литровый двигатель V6. Под капотом, кстати, заметно белую краску, и это может быть еще одним доказательством, что это старый полицейский автомобиль.

Пробег и состояние внедорожника не упоминается. Однако, указана цена от 15 000 до 20 000 долларов. Аукцион стартует 8 апреля 2021 года и завершается 10 апреля.

3,7-литровый V6 Mecum

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