На продажу выставили Cadillac с "Крестного отца"

На площадке GWS Auctions выставлен на продажу лимузин Cadillac Fleetwood 75 1950 года. Его использовали на съемках фильма "Крестный отец" 1972 года Фрэнсиса Форда Копполы.

В сценах ленты такой автомобиль действительно часто появлялся. Например, именно на нем Майкл Корлеоне в исполнении Аль Пачино приезжает на встречу со своей любимой Кей Адамс, которую играла Дайан Китон. Также отмечается, что модель появлялась и в других картинах, но не настолько известных. Об этом сообщает Motor.ru.

В числе бывших владельцев машины указана голливудская актриса Мэй Уэст и экстрасенс Джерон Крисуелл Кинг, который выступал под сценическим псевдонимом "Удивительный Крисвелл".

Лимузин оснащен 5,4-литровый V8 мощностью 190 лошадиных сил. Обычно в паре с двигателем работала трехступенчатая механическая коробка передач, но ее можно заменить на четырехдиапазонный автомат. В салоне лимузина могли разместиться семь человек. По предварительным оценкам, машину продадут за 100 000 долларов.

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