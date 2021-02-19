На онлайн-аукцион выставили 56-летний внедорожник Toyota Land Cruiser

На онлайн-аукцион выставили внедорожник Toyota Land Cruiser FJ40 1965 года. За него уже готовы отдать больше 29 000 долларов.

Автомобиль оснащен 3,9-литровым рядным шестицилиндровым двигателем, который работает с трехступенчатой МКП и двухдиапазонною раздаточной коробкой. Предыдущий владелец заказал ремонт авто и его полностью отреставрировали, поэтому оно выглядит как новое, хотя и имеет раритетный дизайн. Об этом сообщает Bring a Trailer .

Внедорожник перекрасили в оригинальный цвет, заменили стекло и проводку и переделали подвеску.

Land Cruiser получил и новые 15-дюймовые хромовые диски, шины BFGoodrich All-Terrain, светодиодное освещение, лебедку XBull. А в салоне установили кондиционер и кресла из кожи.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, старые Land Cruiser продают довольно часто. Ранее на продажу выставили рестомод на базе классического Land Cruiser. Уникальный экземпляр создала американская FJ Company на основе популярной модели 1984 года.

Также в ОАЭ и ЮАР Toyota предлагала покупателям свои "олдскульные" Land Cruiser 70 Series (J70). Южноафриканская и арабская версии отличаются двигателями. Первая оснащается 4,5-литровим турбодизелем, развивающим мощность 205 л.с. и 430 Нм. А версия для ОАЭ получила 4-литровый бензиновый V6, показатели которого 231 л.с. и 363 Нм.

Старый внедорожник Toyota Land Cruiser FJ40 выставили на продажу и в России. Его изготовили в 1982 году. Он оснащен дизельным двигателем объемом 3 л мощностью 95 л.с. Пробег составляет 82000 км.