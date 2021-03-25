На аукционе в США выставили редкий Porsche за $400 тысяч

В США продажу выставили редкую версию кабриолета Porsche 911 Turbo в исполнении Slantnose с минимальным пробегом.

Об этом сообщается на сайте торговой компании. За всю историю существования Porsche 911 компания изготовила множество различных модификаций модели, многие из которых сегодня перешли в категорию коллекционных. В данном случае речь идет о редком кабриолете 911 Turbo Slantnose Cabriolet, выпущенном в 1988 году.

Кабриолет 911 Turbo Slantnose Cabriolet изготовили в 1988 году marshallgoldman.com

Автомобиль отличается от обычного кабриолета этой модели иным решением передней части кузова с поднимающимися фарами, собственным обвесом и декоративными элементами. В 1988 году такая модель стоила $50 тысяч. Всего компания изготовила 948 экземпляров модели Slantnose, из которых 160 отправились к заказчикам в США.

Всего компания выпустила 948 экземпляров модели Slantnose marshallgoldman.com

Кабриолет оснащен 3,3-литровым турбированным мотором, который развивает 285 л.с. и 377 Нм.

Кабриолет оснащен 3,3-литровым турбированным мотором, который развивает 285 л.с. и 377 Нм. marshallgoldman.com

В списке опций есть радио Blaupunkt Reno, сигнализация, дифференциал ограниченного трения, регулируемые в 8-ми направлениях кресла водителя и переднего пассажира.

Салон отделан черной кожей, а на его одометре всего 5558 км marshallgoldman.com

Большую часть своей жизни кабриолет провел в солнечной Калифорнии, а на его одометре всего 5558 км. В комплекте к машине прилагается полный пакет документов, сервисная книжка, а также сертификат подлинности от компании Porsche.

Автомобиль прекрасно сохранился до наших дней, а с учетом редкости и малого пробега заявленная стоимость составляет $398900.

Автомобиль прекрасно сохранился, а с учетом редкости и малого пробега заявленная стоимость составляет $398900 marshallgoldman.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, гоночный Porsche Пабло Эскобара оценили в $2,2 млн. Автомобиль был построен для Международной гонки чемпионов (IROC – International Race of Champions), гоночной серии, которая была организована в 1974 году.