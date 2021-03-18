МВД Украины и Uber будут бороться с нарушениями ПДД таксистами

Министерство внутренних дел Украины и компания Uber начали совместный проект, который позволит бороться с нарушениями правил дорожного движения таксистами.

Uber запускает новое программное обеспечение, которое позволит контролировать скорость водителя такси. Таким образом, Украина стала первой страной в Европе и второй в мире, после США, где заработает такая программа. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, говорится на сайте МВД.

Он рассказал, что идея о сотрудничестве появилась в 2020 году, когда в масштабной аварии с участием водителя такси погибло много людей.

"Компания-администратор такси видит, с какой скоростью движется водитель. Мы предложили создать новое программное обеспечение, с помощью которого компания Uber могла бы контролировать скорость своих водителей, а если таксист нарушает правила дорожного движения, то он получает смс-предупреждение от компании" – сказал Геращенко.

Он также отметил, что если водители такси Uber или других операторов будут нарушать правила дорожного движения, то будут отвечать перед законом, как и другие водители. А новая система безопасности от компании Uber будет работать как дополнительная гарантия безопасности водителя и пассажира.

Председатель по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе Георгий Соколянский рассказал, что для нового программного обеспечения компания нашла данные о максимально разрешенную скорость на каждой дороге и трассе Украины. В режиме реального времени по данным GPS технология определяет ориентировочную скорость водителя.

"Отныне водитель, превысивший разрешенную скорость, получает оповещения о своем нарушение – почему это вредит ему и пассажиру, чем это опасно и даже добавили аргумент о больших затрат топлива. Водители, которые получат больше всего уведомлений, могут быть деактивированы. Надеемся, что такая инициатива позволит улучшить безопасность движения на дорогах Украины", – отметил Соколянский.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине повысили штрафы за управление автомобилем в нетрезвом виде. Если такое нарушение зарегистрировано впервые, светит 17 000 грн штрафа и лишения права вождения на 1 год.