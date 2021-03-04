Mitsubishi Express получил ноль звезд в краш-тестах

Австралийская программа оценки новых автомобилей (ANCAP) оценила Mitsubishi Express нулевыми звездами по результатам его краш-тестов. Коммерческий автомобиль признали опасным.

Модели полностью не хватает активной безопасности. Фургон также "показал незначительную эффективность при физическом испытании на удар и не имеет основных функций безопасности, на которые потребители ожидали в недавно выпущенной модели". Об этом сообщает Autoevolution (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

ANCAP подчеркивает, что здесь отсутствует автономное экстренное торможение и нет системы поддержки полосы движения, из-за чего снизили оценку. Защита взрослых пассажиров и уязвимых дорожных пользователей считается низким.

Во время испытаний на лобовой удар, полный фронтальный удар и боковые коллизии оказалось, что водитель может получить серьезные травмы грудной клетки. Также оценку занизили за потенциальные точки контакта с коленями.

Еще одним тревожным результатом является вид значительной деформации дверей во время испытаний на боковой удар, что может привести к частичному катапультированию.

Кроме того, ANCAP подчеркивает высокий риск травмирования шеи при испытании хлыстом из-за плохого дизайна подголовников. Кстати, в Express нет боковой подушки безопасности, которая защищает грудную клетку, со стороны пассажира, лобной подушки безопасности для центрального пассажира и центральной подушки безопасности для защиты от столкновения.

"Mitsubishi может поставлять транспортные средства с высоким уровнем общей безопасности и широким спектром современных технологий безопасности. Мы призываем их ускорить внедрение этих функций", – сказала главный исполнительный директор ANCAP Карла Хоорвег.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Euro NCAP опубликовала первые рейтинги безопасности 2021 года. По итогам Cupra Formentor, Lexus UX 300e, Polestar 2 и Renault Arkana получили максимальный пятизвездочный рейтинг.