Mini анонсировала мощный электрический хэтчбек John Cooper Works

Mini анонсировала выход мощного электрического хэтчбека John Cooper Works Electric. Он может дебютировать уже в ближайшее время.

К 2025 году британская компания выпустит последний автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, а в начале 2030-х она станет полностью электрической. Бренд уже имеет в продаже первый в своей истории серийный электромобиль Cooper SE, а его более мощную версию планируется выпустить в ближайшее время. Об этом сообщает Motor1.

О John Cooper Works Electric впервые рассказали в декабре 2020 года, чем подтвердили слухи о мощном хэтчбеке с нулевым уровнем выбросов. Сейчас марка выпустила еще одно тизерное изображение с электрическим JCW, что может намекать на скорый дебют.

К сожалению, Mini не готовы раскрыть какие-либо подробности о модели. Однако, производитель автомобилей говорит, что "чувствуется, что пришло время для повышения", что звучит как сильный сигнал о том, что должно быть обновление мощности по сравнению с Cooper SE. Последний имеет 184 лошадиные силы и 199 Нм крутящего момента, обеспечивая ускорение от 0 до 100 километров в час за 7,3 секунды. Максимальная скорость – 150 км/ч.

Будет интересно посмотреть, сохранит ли Mini одномоторную компоновку и просто поставит более мощный электродвигатель, или же даст John Cooper Works Electric второй двигатель для возможной полноприводной системы. Хотя первое кажется более вероятным.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Mini готовится к выпуску гибридной модели Countryman, которая на одном заряде сможет проехать 61 километра.