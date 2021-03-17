Mil-Spec выпустила Hummer M1-R с двигателем на 800 лошадиных сил

Mil-Spec Automotive представила новую серию модифицированных Hummer M1-R H1 – самую роскошную модель компании на сегодня.

Автомобилю обновили 6,6-литровый дизельный двигатель Duramax V8, который теперь производит не менее 800 л.с. и 1200 Нм. Mil-Spec также добавил гоночную подвеску Rod Hall, шестипоршневые тормоза и дифференциал с пневматической блокировкой. Об этом сообщает Carscoops.

Салон полностью сделанный на заказ. Все пластиковые детали и накладки заменены на механически обработанные анодированные металлические детали. В дополнение к полностью переработанной центральной консоли, которая получила алюминиевые накладки, установили электронный селектор передач и электронный ручной тормоз.

Другие детали интерьера включают новый двухзонный климат-контроль, специально произведенные солнцезащитные козырьки и обновленный руль, прикрепленный к болтам.

Все переключатели и кнопки новые и тщательно подобранные для более целостной и премиальной эстетики. Mil-Spec даже добавил выключатели стеклоочистителей, изготовленные из анодированного алюминия.

Внешний вид первого Hummer M1-R Mil-Spec обработан по заказу ярко-желтой краской, вдохновленной оригинальным H1's Competition Yellow. Внутри есть подобранные по цвету арки, которые прошили кожей наппа.

Такая подробная реставрация сопровождается столь же большой ценой, а этот конкретный Mil-Spec Hummer M1-R был заказан за 412 000 долларов. Цены на новую серию M1 начинаются с 299 500 долларов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, 3 апреля GMC представит электрический Hummer. Он получит силовую установку из трех электромоторов мощностью 625, 800 и 1000 л.с., в зависимости от версии.