Mercedes презентовали новый стильный электровэн EQT

Компания Mercedes представила концепт будущего электрического компактвэна EQT, который войдет в семью T-Class.

Автомобиль получил блестящую решетку радиатора с многочисленными подсвеченными треугольными звездами, острые фары и освещенную раму решетки, которая вряд ли останется на серийной модели. То же касается 21-дюймовых легкосплавных колесных дисков и вполне возможно тех электронных выдвижных ручек передних и задних дверей. Об этом сообщает Motor1.

Как и в других моделях EQ, фургон на всю ширину задней части получил светодиодную панель. Как и во всей линейке, заднее стекло достаточно большое, что улучшает обзорность. Говоря о стеклянных поверхностях, также внутри есть большой панорамный люк.

Mercedes EQT способен вместить до семи человек, имеет длину 4945 миллиметров, ширину – 1863 мм и высоту – 1826 мм. Салон, обернутый кожей, со встроенной информационно-развлекательной системой MBUX достаточно большой, чтобы вместить электрический лонгборд в грузовом отсеке. Если вам нужно больше места, третий ряд сидений можно сложить или полностью снять.

Технические характеристики не разглашались, но известно, что модель получит схожие показатели с Renault Kangoo E-Tech Electric. Поэтому ожидается электродвигатель на 101 лошадиную силу и 245 Ньютон-метров крутящего момента и аккумуляторная батарея мощностью 45 кВт-ч, с которой автомобиль сможет проехать 265 километров по WLTP.

EQT будет официально представлен позже в 2021 году. Вместе с ним также дебютирует коммерческий автомобиль Citan.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Mercedes-Benz представила электрические кроссоверы EQA 300 4Matic и EQA 350 4Matic.