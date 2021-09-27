McLaren выпустит особое купе 720S

По случаю победы двух болидов McLaren в Гран-при Италии, который состоялся две недели назад, британский автопроизводитель выпустит особую серию купе 720S.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Версия, которая получит название Daniel Ricciardo Edition 720S, посвящена австралийскому гонщику. Он одержал блестящую победу на Гран-при Ф1 в итальянской Монце. Отрадно, что второе место на подиуме занял его партнер по команде – Ландо Норрис.

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Всего компания намерена изготовить три экземпляра, причем, продаваться они будут только в Австралии. Каждый автомобиль получит фирменную ливрею в цветах Papaya Spark Orange и Burton blue, которая используется в нынешнем гоночном сезоне на болиде McLaren MCL35M Formula 1.

Большая часть кузова автомобиля окрашена в оранжевый Payapa Orange, а синие акценты присутствуют на крыльях зеркал, боковых панелях, вентиляционных отверстиях на капоте и крышке багажника. Двери украсили гоночным номером "3" Даниэля Риккардо, а также маленькими австралийскими флагами. Дополняют образ черные легкосплавные диски, под которыми видны синие тормозные суппорта.

Цвет Papaya Orange используется в отделке интерьера. Он присутствует на сиденьях, дверных панелях, приборной панели и рулевом колесе, а пороги украсила подпись Риккардо.

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