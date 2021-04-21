Мастер создал из Porsche Boxster качественную реплику 911 GT3 RS

Бритенець Пол Лукас создал очень качественную копию Porsche 911 GT3 RS с Porsche Boxster 2005 года. Это уже третье его творение.

Ранее Лукас построил Ferrari F430 с Toyota MR2 Spyder и еще одну копию GT3 на базе первого поколения Boxster. Однако для своего второго GT3 он взял Boxster 987, кузов которого он полностью переделал. Об этом сообщает сайт The Drive.

Весь кузов, кроме дверей, получил панели ручного изготовления в стиле 991 GT3 RS, с настоящим стеклом Porsche и фарами. Внутри мастер изменил панель приборов и руль Boxster на те, что были с модели 997. Также автомобиль получил систему кратковременного поднятия передней части. А за 20-дюймовыми колесами установлены увеличенные передние тормоза.

Базовый силовой агрегат от Boxster сохранился. Это 2,7-литровый, 240-сильный, шестицилиндровый двигатель, который соединен с пятиступенчатой механической коробкой передач. И, просто для "смеха", Лукас сделал крышку двигателя в стиле GT3 RS.

"Зачем это делать? Я люблю машины и поделки, поэтому соединил обе страсти. Я никогда не занимался гонками, поэтому для меня это больше касается внешнего вида, но под крышкой находится Porsche, так что это не так плохо", – рассказал британец.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, британцы создали электрический спортивный автомобиль, похожий на классический Porsche.