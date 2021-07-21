Масштабную модель Ford предлагают по цене настоящей Fiesta

Британская компания Amalgam Collection снискала славу производителя моделей-копий автомобилей высочайшего класса. Очередной шедевр мастеров из Бристоля – уменьшенная в 8 раз копия легендарного гоночного болида Ford GT40, одержавшего победу в Ле-Мане в 1969 году.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Модель-копия в масштабе 1:8 до мельчайших подробностей повторяет гоночный Ford GT40, за рулем которого Джеки Икс и Джеки Оливер одержали блестящую победу в 24-часовом марафоне в Ле-Мане. Экипаж в упорной борьбе успел опередить ближайших соперников на Porsche 908.

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Драматическая гонка 1969 года была полна неожиданностей и острых моментов. После неожиданного отказа коробки передач у лидировавшего в гонке Porsche 917 под управлением Вика Элфорда и Ричарда Этвуда за победу боролись два экипажа – бельгиец Икс на Ford и немец Ганс Герман на Porsche 908. На последнем круге у Икса начались проблемы с мотором, что позволило Герману опередить соперника, но практически на финишной прямой Ford смог вернуть себе лидерство.

На создание модели Ford GT40 у специалистов компании Amalgam ушло 2 года, которые были потрачены на работу в архивах компаний Ford и Gulf Oil International. Всего компания планирует собрать 199 моделей-копий. Каждый экземпляр будет изготовлен вручную, а процесс сборки потребует более 400 часов кропотливого труда. В конструкции модели используется несколько тысяч деталей.

За коллекционный автомобиль, выполненный в масштабе 1:8, просят солидную сумму $13027. За эти деньги можно приобрести настоящий Ford Fiesta.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, последний произведенный экземпляр Ford GT40 1969 года выставят на продажу.