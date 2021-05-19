Концерн Daimler готов полностью перейти на электромобили

Концерн Daimler значительно опережает свою цель до 2039 года полностью перестать производить автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Высокий спрос на электрические автомобили Mercedes побудил компанию ускорить производство электрокаров.

Генеральный директор Daimler Ола Каллениус заявила, что это является огромным фактором, способствующим их целью предложить полный углеродно нейтральный ассортимент автомобилей в течение следующих двух десятилетий. Об этом сообщает Financial Times.

Ранее в этом году концерн заверил своих инвесторов, что не сократит производство и продажу бензиновых и дизельных автомобилей, и будет использовать их как "банкомат" для финансирования своих планов на электрическое будущее.

Каллениус пристально следил за внедрением первого роскошного электромобиля Mercedes EQS. Однако гендиректор отказался назвать точную дату, когда исчезнут ДВС. Это будет зависеть от регулятивного давления, удешевления аккумуляторов и динамики рынка.

Сейчас продажи электрических автомобилей набирают обороты. Mercedes реализовал 16 000 электромобилей и 43 000 гибридов по всему миру в течение первых трех месяцев этого года, что составляет 10 процентов мировых продаж.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Mercedes представила концепт будущего электрического компактвэна EQT.