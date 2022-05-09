Компания Validus создала уникальный автомобиль для украинских спасателей

Украинская компания Validus Special Auto разработала и изготовила уникальный автомобиль для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям – специальную машину радиационной и химической разведки тяжелого типа "СМРХР-В".

Об этом сообщила пресс-служба производителя на своей странице в Facebook. Украинская компания Validus Special Auto много лет занимается разработкой и производством широкого ассортимента специализированной автомобильной техники, которая используется различными государственными службами, включая аварийно-спасательные подразделения.

В условиях войны актуальным стал проект специальной машины радиационной и химической разведки тяжелого типа "СМРХР-В", которую компания подготовила для отечественной ГСЧС. Автомобиль оснащен самыми современными приборами для оперативного анализа радиационной и химической разведки в радиусе десятков километров, средствами для забора проб и идентификации неизвестных химических соединений, а также средствами индивидуальной защиты.

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Важно отметить, что это первая специальная машина такого типа в Украине, которая оснащена системою спутниковой связи с оборудованием для подключения к высокоскоростному интернету Starlink.

Основой для новинки послужило шасси итальянского грузовика Iveco Eurocargo с 250-сильным турбодизелем и колесной формулой 4х4. За счет полноприводной трансмиссии, мощной рамной конструкции и высокой геометрической проходимости этот вездеход с легкостью способен перемещаться по бездорожью, что позволит обеспечить возможность проведения радиационной и химической разведки в труднодоступных местах.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Validus Special Auto подготовила уникальные пикапы для борьбы с лесными пожарами.