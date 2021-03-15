Компания Alpha представила небольшой электрический пикап

Компания Alpha показала свой электрический пикап Wolf. Как и в ранее представленном внедорожнике Jax, дизайн автомобиля выполнен в ретро-стиле.

Небольшой пикап базируется на той же платформе, что и Jax. Wolf может быть оснащен аккумуляторной батареей мощностью 75-85 кВт-ч, что позволит ему иметь дальность пробега 442 км. Двигатели могут питать передние или все колеса. До 97 км/ч он разгоняется за 6,2 секунды. Об этом сообщает Carscoops.

Модель на 584 мм короче Ford Ranger. Она имеет длину 4775 мм, ширину – 1930 мм и высоту – 1676 мм. Alpha стремится сделать его способным перевозить грузы до 1360 кг. Грузовой отсек пикапа занимает большую его часть и имеет длину 1651 мм, ширину – 1498 мм и глубину – 406 мм.

На фото видно большую солнечную панель, которая покрывает заднюю часть. Официальных деталей относительно этой функции нет, но возможно она поможет немного зарядить аккумулятор.

Внутри Wolf очень похож на другие произведения бренда. Интерьер строгий, но современный и оснащенный информационно-развлекательным экраном в форме планшета и цифровой панелью приборов за рулем. Alpha обещает много зарядных портов для электроники и много места для хранения вещей.

Цены будут начинаться от 36 000 до 46 000 долларов, что делает этот пикап одним из самых дешевых электровозов. Когда начнутся поставки, пока неизвестно.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в феврале Alpha представили электрический внедорожник Jax. Его будут предлагать в двух вариантах: с одним двигателем и передним приводом или с двумя двигателями и полным приводом.