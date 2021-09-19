Какой автомобиль купить, чтобы сэкономить в будущем

Выбирая новый автомобиль, покупатель зачастую обращает все свое внимание на цены, указанные в рекламных объявлениях. Но конечная стоимость нового авто может значительно отличаться от цифр на баннерах в автосалоне. Более того, траты, которые предстоят в первые месяцы после покупки машины, также можно смело включать в необходимую сумму расходов.

Auto Oboz выяснил, какие суммы придется потратить на определенные бренды автомобилей после приобретения. Мы приводим список машин, при покупке которых удастся сэкономить в будущем. Марки в этом списке сгруппированы по средним затратам в месяц на обслуживание авто (без учета трат на топливо) за первый год пользования.

Наиболее экономными в плане издержек, связанных с обслуживанием и использованием автомобиля, оказались бренды Toyota и Hyundai. В среднем за месяц на машины этих производителей владельцам придется потратить 24 и 22 доллара соответственно. Из более премиальных брендов, затраты на которые будут минимальными, можно выделить Lexus. На уход за авто этой марки в среднем уйдет $30 в месяц.

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Относительно низкими оказались затраты на владение автомобилями марок Nissan и Kia. В среднем на машины из линейки японского производителя в месяц необходимо выложить 32 доллара, а на корейские машины владельцы потратят около $34. Немногим выше будут траты на немецкие авто массового производства Volkswagen – их водителям придется расстаться с почти сорока долларами США.

От сорока до пятидесяти долларов потратят на свои машины владельцы внедорожников Jeep и американских пикапов Ram. Расходы первых составят $43, вторых – приблизятся к полусотне долларов. Для любителей премиума с тратами до $50 в месяц можем порекомендовать приобрести Infiniti. Владение японским автомобилем обойдется приблизительно в $47 за 30 дней.

Немногим выше предыдущих брендов окажутся для владельцев марки Mini и Ford. За компактные автомобили с необычным дизайном нужно будет заплатить около $55 в месяц. Примерно такой же будет цена владения машиной американского бренда Ford. Конечно, стоит учитывать разнообразие модельного ряда каждого производителя и, соответственно, возможные вариации трат на каждый конкретный автомобиль.

В компании авто, траты на которые в месяц приблизятся к ощутимой суме в 100 долларов, оказался лишь один массовый бренд – это Chevrolet. Средние расходы на машины этой марки составят от $80 до $90. Среди автомобилей бизнес-класса, владение которыми стоит до сотни долларов в месяц, следует выделить европейцев Volvo и Audi (около $70/месяц) и американский бренд Lincoln ($91/месяц).

Автомобили в этой категории оказались самыми затратными в плане владения, и покупая их следует понимать, что сэкономить в будущем с ними вряд ли получится. Желанные немецкие флагманы BMW, Mercedes и Porsche обойдутся в немалые $106, $121 и $167 в месяц соответственно. На машины классического британского бренда Land Rover придется потратить около $137 за каждый месяц владения.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о подержанных автомобилях, которые рекомендуются к покупке. Обслуживать и ремонтировать их будет очень дешево.