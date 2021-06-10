Какие машины из Украины можно продать в разы дороже в Европе и США

В Украине в последнее время популярно покупать разбитые автомобили из США и поддержанные модели из Европы. Однако для многих может быть неожиданностью, что некоторые машины, которые у нас стоят дешево, можно перепродать за границей в несколько раз дороже.

Ярким примером этого является редкий Dodge Viper, который ремонтировали в Украине, чтобы экспортировать в Америку, где он может стоить от 90 000 долларов. AutoOboz рассказывает о том, какие авто можно выгодно продать в Европе и США и в каком состоянии они должны быть.

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Покупать для продажи полностью ржавое, сломанные или разобранное авто не стоит, потому что его точно никто не приобретет. Исключением являются разве что автомобили, которые созданы до Второй мировой войны и почитаются особо.

За рубежом ценят максимально приближенные к оригиналу автомобили, поэтому на тюнингованные модели также не стоит рассчитывать. Самым лучшим вариантом является капсула времени – машина, которая десятки лет сохранялась нетронутой, в хорошем состоянии и желательно с родными деталями.

Если же авто имеет некоторые дефекты, то можно его реставрировать, но нужно учитывать то, что экземпляры в родной краске и с минимальным пробегом часто стоят больше, чем восстановленные раритеты.

Итак, первое, на что можно обратить внимание – это советские автомобили. С ними можно ориентироваться на эмигрантов или коллекционеров из многих стран, особенно США и Балтии.

Особенно ценятся автомобили советских чиновников и военных, трофейные модели, машины марок, которых уже нет, и довоенные авто, как упоминалось выше. Если бывшим владельцем автомобиля был известный человек, это также может цену.

Стоит присмотреться к Чайкам, ЗИЛ, ЗИС и авто от иностранных производителей. Например, Jeep Willys в Украине можно купить за несколько тысяч долларов, а в Европе такие стоят около 30 000 долларов.

Кроме того, у нас выгодно покупать автомобили 1980-х и 1990-х. Например, Citroen CX за 5-6 тысяч долларов в Украине можно продать в Германии за более 30 000 долларов. Однако важно учитывать состояние авто, оригинальность и его редкость.

В Европе также любят такие культовые машины, как Ford Sierra XR 4X4, Ford Sierra Cosworth, Ford Escort RS Cosworth, Mercedes-Benz W124 E500 Wolf Mercedes-Benz E60 AMG, Lotus Omega и Opel Omega EVO 500. Там они могут стоить десятки и даже сотни тысяч долларов.

Также рубежом любят японские машины 70-х и 80-х годов. Например Honda City Turbo, которую несколько лет назад в Украине продавали за 5000 долларов, в Европе стоит больше 20 000 евро.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Германии выставили на продажу ГАЗ-21 "Волга" 1958 года в кузове кабриолет, которая могла принадлежать маршалу СССР Ивану Якубовскому. Автомобиль сохранился в хорошем состоянии, имеет 15 000 километров пробега и за него просили 28 400 евро.