Как выглядят сверхсовременные остановки по всему миру, защищающие от летнего пекла. Фото

Настоящая летняя жара только подбирается к Украине. Особенно мучительными становятся поездки в общественном транспорте, о прохладе в котором мы можем только мечтать. И пока украинцам без личного авто недоступно элементарное комфортное передвижение по городу, в других странах сделали так: оборудовали кондиционерами даже остановки.

Похвастаться созданием таких комфортных условий могут Израиль, ОАЭ, Туркменистан, Южная Корея, Индия и Китай. OBOZREVATEL решил показать, как решают проблему ожидания транспорта в жару за границей.

Израиль

Еще в 2020 году в курортном городе Эйлат появились остановки, оборудованные кондиционерами. Они представляют собой некий "аквариум": помещение с полностью прозрачными стенами. Внутри станций есть лавки, на которых можно расположиться в ожидании транспорта. Кроме того, остановки оснащены ультрафиолетовыми лампами для дезинфекции.

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ОАЭ

Еще в 2011 году остановки с кондиционерами начали массово появляться в ОАЭ. Это полностью закрытые постройки с частично прозрачными стенами. Расположены такие футуристические строения в основном возле метро. Здесь всегда поддерживается температура в +18 градусов.

Туркменистан

В городе Ашхабад остановки выглядят как отдельные здания с кондиционируемой комнатой. Здесь всегда прохладно, можно присесть на лавку и отслеживать прибытие транспорта на электронном табло. Снабжены остановки и видеокамерами. Интересно, что все постройки имеют совершенно разный дизайн.

Индия

Первая автобусная остановка с кондиционером появилась в Дели еще в 2017 году. Выглядит она совсем не так, как в других странах. По сути, это вполне обычная остановка, однако закрытая пластиковыми шторами впереди, что позволяет сохранить прохладу внутри.

Китай

Первую прозрачную остановку в Пекине установили в 2015 году. Она полностью прозрачная, небольшого размера и в ней нет лавок для того, чтобы удобнее расположиться.

Южная Корея

В Сеуле в 2020 году также появились "умные" остановки с кондиционерами. Здесь можно комфортно провести время в ожидании транспорта. Внешняя сторона постройки – прозрачная, а внутри есть стулья, столик, а также розетки и разъемы для подзарядки гаджетов.