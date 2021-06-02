Как снять автомобиль с учета в Польше: перечень документов

В Польше снять с учета автомобиль нужно в случае его продажи, дарении или утилизации. Если это не сделать вовремя, можно получить штраф от 200 до 1000 злотых (от 1,5 до 7500 гривен).

Чтобы снять авто с учета нужно обратиться в Отдел коммуникаций управления (do wydziału komunikacji urzędu właściwego dla miejsca), городской администрации или староства уезда. Об этом сообщает сайт Europortal.

Туда надо приходить с рядом документов, которые необходимо предоставить независимо от причин снятия:

Заявление о снятии с учета.

Удостоверение личности (загранпаспорт или карта побыту при наличии).

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Квитанция об уплате пошлины (оплатить необходимо 10 злотых (75 гривен), а в случае действия по доверенности, то еще дополнительно 17 злотых (127,5 гривен) за доверенность).

Техпаспорт (Dowód rejestracyjny).

Karta pojazdu при наличии.

Документ, подтверждающий основания для снятия с регистрации.

При снятии из-за продажи надо также добавить договор купли-продажи. Если из-за утилизации, необходимо предоставить свидетельство об утилизации. Также надо будет сдать в муниципалитет номерные знаки, которые вернут владельцу, и документы на утилизацию.

В Польше на снятие с регистрации утилизированной машины дается 30 дней. Если это не сделать вовремя, предусматривается штраф до 2000 злотых (до 15 000 гривен).

Снять с учета машину должны в течение 30 дней, но в особо сложных случаях допускается продление этого срока до 60 дней. На судебное обжалование решения дается 14 дней.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине не избежать штрафа за нерастаможивание автомобиля на европейских номерах, даже если сдать его на запчасти.