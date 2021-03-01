Как появились самые необычные кроссоверы: эти машины удивили всех

Популярность кроссоверов – совсем не новое явление. На самом деле с этими мыслями мы живем около 20 лет, когда покупатели отказываются от хэтчбеков и седанов в пользу городских внедорожников.

AutoOboz рассказывает об автопроизводителях, которые в сегменте кроссоверов удивили сильнее других – их там просто никто не ждал. Еще десять лет назад внедорожник от компании, которая на протяжении всей своей истории создавала спортивные автомобили, казался диковинкой, сегодня это настоящий тренд.

Первым начал Porsche Cayenne. При этом авто появилось давно – в 2002 году. К модели мы уже привыкли, сегодня существует третье поколение автомобиля. Но почти 20 лет назад кроссовер Porsche как следует удивил мировую общественность.

Снаружи множество стилистических решений перешли новинке по наследству от легендарного 911, но все это в практичном и вместительном кузове полноприводного автомобиля для повседневной эксплуатации. Все были потрясены. Тогда машина почти никому не понравилась, ведь отличалась от привычных ассоциаций с брендом Porsche. Но вскоре спрос на модель превысил все ожидания, а непосредственно Cayenne зародил тренд на мощные и дорогие кроссоверы от именитых производителей спорткаров.

Долгое время соперничать Cayenne приходилось разве что с более массовыми Mercedes и BMW – производители самых дорогих машин все еще отходили от шока и готовились мобилизовать все усилия для подготовки своего ответа. Ждать пришлось до 2015 года, когда в производство поступил роскошный кроссовер Bentley Bentayga. Хотя британская компания заявила о намерении выпустить подобный автомобиль еще в 2012 году.

Мало кто верил, что производитель традиционных лимузинов и мощных комфортных купе для дальних путешествий действительно отправит на рынок столь утилитарный (пускай и с налетом роскоши) автомобиль. Казалось, что консервативная целевая аудитория покупателей Bentley также не готова принять новинку. Но машина все же вышла на рынок и предсказуемо произвела фурор. Bentley – довольно редкие автомобили, но Bentayga на дорогах вы скорее всего видели.

У Maserati, откровенно говоря, сегодня дела обстоят не очень хорошо. Но, справедливости ради, так было почти всегда. Кто знает, где была бы теперь эта итальянская компания, если бы в 2016 году не появился кроссовер Maserati Levante?

С уверенностью можно сказать, что новая модель в наиболее востребованном сегменте помогла автопроизводителю продержаться на плаву. Теперь Maserati готовит планы на ближайшую перспективу – в этой стратегии кроссоверы также есть, без них теперь не обойтись. Непосредственно Levante получился очень стильным автомобилем, даже несмотря на то, что несколько раз полностью менял дизайн в процессе 5-летней подготовки к производству.

История появления Lamborghini Urus очень интересна. В то время, как многие коллеги по цеху роскошных дорогих спорткаров делились планами о подготовке своих кроссоверов, представители Lamborghini заявляли, что этот сценарий не для них – это порочит имидж производителя лучших машин в мире "для эгоистов". Теперь Urus предсказуемо является наиболее продаваемой моделью итальянского бренда.

Интересно, что после того, как публике показали концепт в 2012 году, на несколько лет новая информация о нем исчезла. Многие подумали, что в компании передумали предлагать практичный суперкар в кузове внедорожника. Однако Urus все же появился в 2018 году.

Rolls-Royce Cullinan – автомобиль, в появление которого почти никто не верил. Производитель люксовых лимузинов и дорогих купе (еще в модельном ряду есть пара огромных кабриолетов) меньше всего ассоциировался с кроссовером.

Однако Cullinan – один из фаворитов для самых богатых автолюбителей. Rolls-Royce мастерски освоил новый для себя сегмент и создал наиболее роскошный внедорожник в мире, о котором теперь многие мечтают.

Самый свежий представитель сегмента дорогих кроссоверов от неожиданных производителей – Aston Martin DBX. Британцы не слишком громко заявляли о своих намерениях, а сообщили о планах, когда DBX уже находился в разработке. Общественность с интересом, но без энтузиазма наблюдала за созданием уникальной машины.

Когда внедорожник показали в 2020 году, автомобиль всех удивил. Свой кроссовер Aston Martin создал самостоятельно – на собственной платформе. Из тех машин, что выше, тем же похвастать может только Rolls-Royce. DBX объединил в себе традиционные ценности компании вроде уникального дизайна, ручной работы и материалов высочайшего качества с универсальностью и возможностью комфортно путешествовать в любую погоду.

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