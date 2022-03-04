Как двигаться на автомобиле в условиях массовой эвакуации: рекомендации

В условиях массовой эвакуации следует быть особенно внимательно за рулем. Специалисты подготовили простые рекомендации, которые помогут избежать аварии.

Об этом сообщает Ассоциация УкрАвтопром в своем Telegram-канале..

Из-за сплошного потока транспорта в попутном направлении водитель очень быстро устает, а потому, по возможности, следует меняться каждые два часа.

Одна из опасностей состоит в том, что большое количество авто движутся по встречной полосе, которые верят в свою безнаказанность, и пытаются вернуться к своему потоку при появлении машин навстречу. Что делать в этом случае? Старайтесь вовремя уклоняться и оттормозиться от нетерпеливых водителей, пытающихся обогнать свой поток по встречной полосе.

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Еще одна опасность возникает тогда, когда большое количество водителей во время массовой эвакуации обгоняют машины по обочине. Из-за них движение потока может замедляться еще больше. Старайтесь двигаться медленно и следите не только за дорогой, но и за обочиной.

Также достаточно опасно, когда в напряженном трафике есть неопытные водители, которые могут попадать в незначительные аварии. В таких случаях движение часто замедляется. Определенные проблемы возникают, когда в потоке появляются старые и изношенные автомобили. Они начинают ломаться и вызывают пробки.

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