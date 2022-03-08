Как безопасно проезжать блокпосты рассказали в Минобороны

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В условиях войны на дорогах Украины и в населенных пунктах организованы блокпосты, необходимые для контроля передвижения транспорта. Чтобы безопасно проехать через них, необходимо строго выполнять определенные правила.

Об этом рассказал Министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Facebook. Для выявления и нейтрализации российских диверсантов и усложнения передвижений российских оккупационных войск по всей стране устанавливаются блокпосты.

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"Это необходимая мера безопасности, которая спасет многие жизни. Чтобы избежать недоразумений при прохождении процедур контроля, призываю соблюдать несколько несложных правил. Давайте беречь друг друга. И не оставлять врагу никаких шансов", – отметил Резников.

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При подъезде к блокпостам:

снизьте скорость автомобилей;

заранее подготовьте документы для проверки;

выключите фары;

включите аварийный свет;

не ведите видеосъемку;

без разрешения военных не выходите из автомобиля;

четко отвечайте на вопросы военных;

будьте готовы по требованию открыть багажник и осмотреть салон автомобиля;

после осмотра и разрешения продолжить движение не набирайте скорость резко.

Важно! В условиях военного положения иметь при себе документы, удостоверяющие личность обязательно не только водителю, но и каждому пассажиру.

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