Как безопасно проезжать блокпосты рассказали в Минобороны
В условиях войны на дорогах Украины и в населенных пунктах организованы блокпосты, необходимые для контроля передвижения транспорта. Чтобы безопасно проехать через них, необходимо строго выполнять определенные правила.
Об этом рассказал Министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Facebook. Для выявления и нейтрализации российских диверсантов и усложнения передвижений российских оккупационных войск по всей стране устанавливаются блокпосты.
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"Это необходимая мера безопасности, которая спасет многие жизни. Чтобы избежать недоразумений при прохождении процедур контроля, призываю соблюдать несколько несложных правил. Давайте беречь друг друга. И не оставлять врагу никаких шансов", – отметил Резников.
При подъезде к блокпостам:
снизьте скорость автомобилей;
заранее подготовьте документы для проверки;
выключите фары;
включите аварийный свет;
не ведите видеосъемку;
без разрешения военных не выходите из автомобиля;
четко отвечайте на вопросы военных;
будьте готовы по требованию открыть багажник и осмотреть салон автомобиля;
после осмотра и разрешения продолжить движение не набирайте скорость резко.
Важно! В условиях военного положения иметь при себе документы, удостоверяющие личность обязательно не только водителю, но и каждому пассажиру.
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