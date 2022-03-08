Как безопасно проезжать блокпосты рассказали в Минобороны

Сергей Иванов
Новости
1 минута
210
Как безопасно проезжать блокпосты рассказали в Минобороны
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

В условиях войны на дорогах Украины и в населенных пунктах организованы блокпосты, необходимые для контроля передвижения транспорта. Чтобы безопасно проехать через них, необходимо строго выполнять определенные правила.

Об этом рассказал Министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Facebook. Для выявления и нейтрализации российских диверсантов и усложнения передвижений российских оккупационных войск по всей стране устанавливаются блокпосты.

;

"Это необходимая мера безопасности, которая спасет многие жизни. Чтобы избежать недоразумений при прохождении процедур контроля, призываю соблюдать несколько несложных правил. Давайте беречь друг друга. И не оставлять врагу никаких шансов", – отметил Резников.

Видео дня

При подъезде к блокпостам:

  • снизьте скорость автомобилей;

  • заранее подготовьте документы для проверки;

  • выключите фары;

  • включите аварийный свет;

  • не ведите видеосъемку;

  • без разрешения военных не выходите из автомобиля;

  • четко отвечайте на вопросы военных;

  • будьте готовы по требованию открыть багажник и осмотреть салон автомобиля;

  • после осмотра и разрешения продолжить движение не набирайте скорость резко.

Важно! В условиях военного положения иметь при себе документы, удостоверяющие личность обязательно не только водителю, но и каждому пассажиру.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что можно брать с собой в дорогу при эвакуации, а от чего следует отказаться.

Обращение команды OBOZREVATEL
УкраинаАвтоновости Украиныавтоновости