К 2033 году электрокары будут занимать 50% мирового рынка новых автомобилей

Аккумуляторные электромобили составят 50 процентов продаж автомобилей во всем мире к 2033 году. А к 2050 году почти каждое новое авто будет электрическое.

В прошлом году продажи электромобилей составили 4,6 процента от всех продаж автомобилей. Rystad Energy прогнозирует, что этот показатель вырастет вчетверо к 2026 году. В частности, уже в этом году доля электрокаров составит 6,2%, а в следующем – 7,7%. Об этом сообщает сайт The Driven.

Европа возглавит рост электромобилей. К 2025 году электромобили займут здесь 20% продаж. А 100% они достигнут в 2045 году. Другие континенты будут иметь такой показатель к 2050 году. После ЕС будут идти Северная Америка и Азия. Однако в Африке даже до того времени продажи автомобилей не будут полностью электрическими.

Отмечается, что батареи могут играть непосредственную роль в уменьшении 78 процентов глобальных выбросов CO2, в электрических сетях и широком спектре транспорта, включая судоходство и авиацию.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине по состоянию на начало 2021 насчитывалось 23,7 тысячи электромобилей, большинство из которых старше 6 лет. В прошлом году только 11% всех электрокаров поставлялись в страну новыми.