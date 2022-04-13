Jeep представил огромные внедорожники

На автошоу в Нью-Йорке компания Jeep представит самые крупные версии Wagoneer и Grand Wagoneer за всю их историю. Обе версии прибавили в длину 305 мм.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Компания Jeep решила представить конкурентов удлиненным Cadillac Escalade ESV, Chevrolet Suburban, GMC Yukon XL, Ford Expedition Max и Lincoln Navigator L.

Новые версии внедорожников Wagoneer L и Grand Wagoneer L являются удлиненными версиями моделей без приставки L. Колесную базу увеличили на 178 мм до 3302 мм по сравнению Wagoneer and Grand Wagoneer, которые дебютировали в прошлом году. А за счет увеличения заднего свеса общая длина новинки выросла на 305 мм до внушительной величины 5758 мм. Увеличение размеров привело к увеличению массы обеих машин на 91 кг до 3041 кг.

Видео дня

Прибавка габаритов позволила сделать багажное отделение на 447 литра более вместительным в 8-местной конфигурации салона. Объем полезного пространства багажника в зависимости от положения сидений варьируется у модели Wagoneer L в диапазоне от 1192 до 3707 л, а Grand Wagoneer L может предложить от 1252 до 3197 л. Эти показатели впечатляют, хотя у Chevrolet Suburban максимальный объем полезного пространства – 4097 л.

Jeep Wagoneer L и Grand Wagoneer L не только крупнее по размерам, но также мощнее по сравнению с обычными версиями внедорожника. Автомобиль оснащен 3-литровым рядным мотором Hurricane с двумя турбинами. В паре с ним работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Покупатели смогут выбирать между задним и полным приводом.

Версия Wagoneer L имеет в своем ассортименте 426-сильный мотор, крутящий момент которого достигает 635 Нм. Для Grand Wagoneer L подготовили более мощную версию этого мотора, который имеет в своем арсенале 517 л.с. и 678 Нм. Показатели нового силового агрегата не только превышают характеристики мотора V8, но и обеспечивают лучшую топливную экономичность.

Внедорожники способны буксировать прицеп массой 4536 кг. Продажи новинок стартуют во второй половине нынешнего года, а стоимость ожидается примерно на 10-15% выше, чем на версиях со стандартной колесной базой.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Jeep представила сразу семь концептов на ежегодном фан-фестивале.