Jaguar Land Rover создали систему очистки воздуха салона от вирусов

Будущая технология очистки воздуха в салоне от Jaguar Land Rover в лабораторных испытаниях показала, что подавляет распространение вирусов и бактерий на 97 процентов.

Прототип системы отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC) использует технологию Panasonic nanoe X для нейтрализации вредных бактерий и вирусов. Как сообщили на сайте Jaguar Land Rover, эту технологию будут устанавливать в будущие модели компании.

В создании системы бренд сотрудничает с лабораторией микробиологии и вирусологии Perfectus Biomed Ltd. Вместе они провели 30-минутное испытание технологии в герметичной камере, предназначенной для имитации системы вентиляции автомобиля в режиме рециркуляции. Исследование показало, что распространение вирусов и бактерий подавляется на 97%.

Исследовательская организация Texcell также протестовала nanoe X на коронавирусе. Во время двухчасового лабораторного исследования было выявлено, что более 99,995% вируса было ингибировано.

Отмечается, что nanoe X в десять раз эффективнее своей предшественницы nanoe. Она используется в Jaguar I-PACE и моделях Land Rover Discovery и Range Rover Evoque. Также у них установлена система фильтрации PM2.5 и функция предварительного кондиционирования, которую можно включать перед тем, как садиться в автомобиль.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, немецкая компания Eberspächer представила три новых устройства для очистки воздуха в автобусах, которые смогут противостоять вирусам. Для этого компания использует фильтры, электронные очистители воздуха и светодиодные модули UV-C.