Инженер Renault использовал LEGO для проектирования гибридной трансмиссии

Инженер Renault Николас Фремау использовал конструктор LEGO при разработке трансмиссии для своей гибридной системы E-Tech.

Эта система доступна в гибридных моделях Clio, Captur и Megane, а при ее разработке вдохновлялись технологией Формулы-1. Но пытаясь понять, как заставить ее работать в экономном автомобиле, Фремау обратился к LEGO. Об этом сообщает Carscoops (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Когда я увидел, как мой сын дома играет LEGO, я сказал себе "ну, это не так далеко от того, что я хотел бы делать". Итак, я купил поштучно нужные детали, чтобы иметь все монтажные элементы", – сказал инженер.

На создание модели двигателя он потратил около 20 часов. Это было не просто, потому что он строил без учебного буклета и ему пришлось создавать собственные куски с помощью клея и сверла.

Конструктор оказался очень полезным для инженера. Его можно было легко сложить и разобрать, что позволило ему думать о новых идеях, которые не приходили ему в голову, когда он разрабатывал трансмиссию на бумаге.

В результате E-Tech подключена к двум электромоторам и двигателю. В Renault говорят, что с помощью трансмиссии на электроэнергию можно выделить 80% езды по городу, несмотря на небольшой аккумулятор Clio Hybrid на 1,2 кВт-час. Для того, чтобы получить одобрение, Фремау должен был представить свою модель LEGO высшим руководителям.

"Renault всегда была очень открытой компанией, особенно когда дело касается исследований. Но в тот день, когда я принес модель, я не знал, как они отреагируют. Они обошли модель, коснулись ее и почувствовали, что это настоящий предмет. И я всегда буду помнить слова: "Если мы можем сделать это в LEGO, это сработает!", – рассказал инженер.

С тех пор прошло всего 18 месяцев, как модель LEGO перешла в движущийся автомобиль.

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