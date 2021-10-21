Hyundai Creta превратят в маленький Tucson

Корейская компания Hyundai представила официальные тизеры нового компактного кроссовера Creta. Автомобиль продолжает стилистику более крупного Tucson.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Автомобиль получит динамичный дизайн с характерным решением передней части. Как и у модели Tucson фары будут встроены в облицовку радиатора. Также среди особенностей новинки – "мускулистые" крылья и стильная задняя светотехника на светодиодах.

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Первоначально новая Creta появится в Индонезии, где будет организовано производство модели. В следующем году новинку ожидают и на других рынках. Автомобиль будет доступен в двух версиях конфигурации салона – 5- и 7-местной. Главный акцент в интерьере сделан на современной инфо-развлекательной системе с 8-дюймовым сенсорным дисплеем. Шкала приборов также цифровая и имеет диагональ 12,3 дюйма.

Напомним, что второе поколение компактного хэтчбека Hyundai Creta дебютировало в 2019 году в Китае под именем ix25. Годом спустя модель презентовали на индийском рынке. В Украине продавалось первое поколение Creta , производимое на российском заводе компании. Сегодня ее место на отечественном рынке занимает модель Venue.

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