Honda Civic Si и Type-R следующего поколения будут иметь необычную особенность

Будущее 11 поколения Honda Civic Si и Type-R получат только механическую коробку передач. Марка решила продолжить традицию высокоэффективных Civic.

В видеообзоре будущей новинки PR-менеджер компании Карл Пулли подтвердил, что в обеих версиях модели останется МКП. Интересно, что компания сохраняет такую особенность "заряженных" версий, хотя может этим потерять многих потенциальных покупателей (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Споры о преимуществах ручной трансмиссии против высокоэффективной автоматики, или наоборот, бесконечны. Некоторые не могут отказаться от личного контроля переключения передач, а другие предпочитают улучшенные характеристики и предсказуемость автоматической коробки передач.

Важно помнить, что производители автомобилей строят транспортные средства для получения дохода. Чтобы он был максимально большой, компании создают продукцию с большой привлекательностью, а затем несколько дорабатывают их, чтобы захватить уникальные сегменты рынка.

"Горячие" Civic, в отличие от конкурентов, не имеют опции автоматической коробки передач. Если бы Honda хотела продать больше Civic Si и Type-R, им нужно было бы включить это для тех, кто не слишком заинтересован в обучении на МКП.

Нет четкого ответа относительно того, почему марка решила оставить Si и Type-R доступными только с механической КП, но вряд ли это все просто традиции. Стоимость разработки новой трансмиссии для малообъемных моделей не имеет большого смысла для Honda с точки зрения бизнеса, особенно учитывая, что большинство их других автомобилей используют вариаторы.

Появится ли автоматическая трансмиссия в будущих высокопроизводительных Civic? На это нужно подождать.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Honda представила 11 поколения Civic 2022, которую сделали в соответствии с новой философией дизайна марки.