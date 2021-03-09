Фотошпионы поймали в объектив новый Peugeot 308

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Новости
4,4 т.
Фотошпионы поймали в объектив новый Peugeot 308

Охотники за автомобильными новинками смоли поймать в свои объективы новейший хэтчбек Peugeot 308, который оказался очень интересным по своему дизайну.

Об этом сообщает портал Carscoops. Попавшийся фотошпионам экземпляр нового хэтчбека был уже без камуфляжа, но укрытый частично специальным брезентом, закрывающим заднюю часть машины. А вот дизайн передней части и боковин позволяет получить первое представление о модели, которая совсем скоро будет представлена официально.

308-й первым среди моделей марки получил оригинальную радиаторную решетку с большой фирменной эмблемой

В первую очередь хорошо видно, что модель выполнены в новом фирменном стиле, который уже используется в других моделях бренда. Его характерным элементом являются светодиодные "клыки", имплантированные в передний бампер.

Обращают на себя внимание выразительная форма капота и широкий трапециевидный воздухозаборник в нижней части переднего бампера

Кроме того, именно 308-й первым среди моделей марки получил оригинальную радиаторную решетку с большой фирменной эмблемой, которая совсем недавно полностью поменяла графику. Аналогичные эмблемы с силуэтом головы льва украшает крылья хэтчбека.

Интересным решением стали крупными остроугольные выштамповки на крыльях и дверях новинки

Обращают на себя внимание выразительная форма капота и широкий трапециевидный воздухозаборник в нижней части переднего бампера. Также интересным решением стали крупными остроугольные выштамповки на крыльях и дверях новинки.

Несмотря на то, что заднюю часть практически полностью закрывает защитный брезент, виден бампер в черном глянце с хромированными патрубками ромбовидной формы.

В глянцевый задний бампер имплантированы ромбовидные хромированные патрубки выхлопной системы

Дебют нового поколения Peugeot 308 ожидается в ближайшие несколько месяцев. Для новинки будут предложены несколько традиционных версий с ДВС, а также гибридные варианты, включая PHEV. Для любителей острых ощущений компания готовит гибридную спортивную модификацию, способную противостоять конкурентам из VAG и имеющую в своем арсенале порядка 300 л.с.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Peugeot пополнила семейство своих моделей в Украине новым гибридным кроссовером 3008 PHEV. Появление новой версии является дальнейшим шагом на пути расширения электрифицированной линейки моделей французского бренда.

ФранцияНовости автомираавтоPeugeotновости