Ford презентовал спецверсию Focus ST Edition

Компания Ford представила в Европе спортивную версию хетчбека Focus. Новинка получила обозначение ST Edition.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Автомобиль адресован любителям скорости.

Focus ST Edition оснащен 2,3-литровым бензиновым двигателем EcoBoost с турбонаддувом. Он развивает мощность 284 л.с., а крутящий момент достигает 420 Нм. В паре с ним работает 6-ступенчатая механическая коробка передач. По данным производителя, на спринт от 0 до 100 км/ч хэтчбек потратит не более 5,7 секунды.

Видео дня

Внешне новинка отличается эксклюзивным цветом Azura Blue и черными глянцевыми элементами декора. Для снижения неподрессоренных масс для модели подготовили облегченные 19-дюймовые диски, "обутые" в высокоскоростные шины Michelin Pilot Sport 4S.

Для улучшения ездовых характеристик новинку снабдили регулируемой подвеской от компании KW Performance, а настройку выполнили пилоты подразделения Ford Performance на знаменитом Нюрбургринге.

Кроме того, от обычного ST версия ST Edition отличается уменьшенным на 10 мм дорожным просветом, а при необходимости его можно уменьшить еще на 20 мм. Чтобы добиться от подвески максимальной эффективности, владелец получит фирменную инструкцию, описывающая настройки для разных дорожных условий, включая оптимальные параметры для Нюрбургринга.

Focus ST Edition будет доступен покупателям только в нескольких европейских странах. В Великобритании новинку оценили в 35785 фунтов (41800 евро).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL,