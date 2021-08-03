Ford посвятил кроссовер летчицам Второй мировой

На авиасалоне AirVenture 2021 Experimental Aircraft Association в Ошкоше, штат Висконсин, продали уникальный электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E. Он посвящен памяти американских летчиц, участвовавших во Второй мировой войне.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Доходы от аукциона поддержат инициативу ассоциации EAA по предоставлению молодым женщинам и молодежи с ограниченными возможностями доступа к карьере в авиационной отрасли.

Компания Ford поддерживает выставку AirVenture более двух десятилетий и за это время предоставил для аукциона 12 уникальных автомобилей с авиационной тематикой, собрав на благотворительность более $4 млн. Впервые на торгах был выставлен электромобиль.

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Уникальный Mustang Mach-E отличается особой окраской, оригинальным рисунком колесных дисков и декоративными элементами на авиационную тему. Они включают эмблему подразделения ВВС, а также число 38 в честь 38 женщин-добровольцев, погибших во время выполнения перелетов.

Женщины-пилоты ВВС США – группа американских пилотов-добровольцев, которые доставляли военные самолеты на базы армии США по всему миру. В годы Второй мировой войны эти женщины налетали около 100 млн км. В 1977 году им был предоставлен статус военнослужащих.

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