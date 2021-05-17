Ford хочет запатентовать технологию показа рекламы в машине

Автопроизводитель Ford подал заявку на патент технологии, которая будет сканировать билборды на дорогах, и отображать рекламу из них на информационно-развлекательный экран в автомобиле.

Многие компании имеют технологию считывания дорожных знаков, включая ограничения скорости, передавая полезную информацию водителю. Люди часто игнорируют информацию на рекламных щитах в ежедневных поездках, но Ford позаботится, чтобы больше они их не пропускали. Об этом сообщает Motor1.

Пока это только заявка на патент, которая может никогда не реализоваться, но нетрудно понять, как это может быть полезно для автопроизводителей и рекламодателей. В заявке Ford отмечается, что технология может отображать товары или услуги рекламодателя, указания в магазин или номер телефона.

Автомобили получают все больше технологий, разработанных, чтобы помочь людям в их повседневной жизни, и это было бы еще одним способом сделать именно это. Это также может заставить рекламодателей платить Ford за доступ к его парку автомобилей, оборудованных сканированием рекламных щитов, расширяя потоки дохода за пределы самого автомобиля.

В комментарии Ford сообщил, что он подает "патенты на новые изобретения, как обычный ход бизнеса, но они не обязательно свидетельствует о новых бизнес-планах или продуктах". Вряд ли эта технология появится в ближайших моделях Ford, но поскольку автопроизводители исследуют новые продукты и услуги, необходимые, чтобы выделиться среди конкурентов, нечто подобное может стать главным пунктом для приобретения авто для некоторых покупателей. Или же наоборот главной причиной не делать этого.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Ford для рекламы кроссовера Puma ST показал, как он борется на трассе с его уменьшенной копией.