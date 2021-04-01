Fiat вместе с Google сделали специальные издания Fiat 500

Fiat в партнерстве с Google создал специальные версии 500, 500X и 500L. В них добавили систему голосового управления американской IT - компании.

Обновления позволяет водителям с помощью голосового управления и смартфона удаленно подключаться к своему автомобилю. В Fiat говорят, что система "Hey Google" позволяет владельцам проверять информацию о том, где стоит их машина, сколько у нее топлива и общий пробег, пройденный за день. Об этом сообщает AutoExpress.

"Hey Google" даже пришлет сообщение на телефон владельца, если обнаружит попытку кражи, если автомобиль превышает скорость или если он выезжает с определенной зоны.

Fiat 500L в специальной версии Hey Google AutoExpress

Все три специальные модели также получают несколько дизайнерских обновлений, включая черно-белую отделку и значок "Hey Google" для передних колесных арок. Внутри моделей – новая обивка сидений с логотипом Google и свежая матовая серебряная приборная панель с белым логотипом 500. Графика "Hey Google" также отображается на информационно-развлекательном экране каждого автомобиля при запуске.

Стандартное оборудование для Fiat 500 Hey Google включает 15-дюймовые легкосплавные колеса, многофункциональное спортивное рулевое колесо, стереосистему с шестью динамиками и 7-дюймовую информационно-развлекательную систему с Apple CarPlay и Android Auto.

Для него доступен только 1,0-литровый трехцилиндровый гибридный агрегат мощностью 69 л.с. и 92 Нм крутящего момента. Двигатель сочетается с шестиступенчатой механической коробкой передач. Городской автомобиль специального выпуска доступен как хэтчбек, так и кабриолет. Цены начинаются от 16 005 фунтов стерлингов для первого и 18 655 фунтов стерлингов для последнего.

Задняя часть обновленного Fiat 500 AutoExpress

500X Hey Google стандартно поставляется с 16-дюймовыми легкосплавными колесами, передними противотуманными фарами, датчиками парковки сзади и стеклоочистителями. Салон также получает центральный подлокотник, многофункциональный руль и стереосистему с шестью динамиками.

Кроссовер предлагает два бензиновых двигателя: 1,0-литровый трехцилиндровый 118-сильный и 1,3-литровый четырехцилиндровый 148-сильный. Цены начинаются от 20 764 фунтов стерлингов на двигатель начального уровня и 23 264 фунтов стерлингов на более мощный агрегат.

Fiat 500L Hey Google стандартно поставляется с 16-дюймовыми легкосплавными колесами, ручным кондиционером и единственным доступным 1,4-литровым четырехцилиндровым бензиновым агрегатом мощностью 94 л.с. Цены на него начинаются от 20 345 фунтов стерлингов.

Автомобилям также переделали салон AutoExpress

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Fiat показал маленький кросс-хэтч за $8600. Он получил три комплектации – Easy, Like и Treeking.