FIAT отпраздновал выпуск 2,5-миллионного FIAT 500

Компания FIAT отметила выпуск 2,5-миллионного экземпляра хэтчбека FIAT 500, который был собран на польском заводе в Тыхы.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Юбилейным экземпляром стала версия 500 Hybrid, оснащенная 70-сильным силовым агрегатом с технологией mild hybrid. Автомобиль отправится к своему покупателю во Францию.

Технология mild hybrid используется на моделях 500 и Panda с 2020 года. В том же году аналогичную технологию применили на Lancia Ypsilon. На сегодняшний день концерном реализовано 155 тысяч автомобилей трех моделей с таким силовым агрегатом.

Выпуск 2,5-миллионного FIAT 500 стал знаменательным событием еще и потому, что это рекордный показатель выпуска одной модели на заводе в Тыхы. Ранее самыми массовыми была модель Panda второго поколения (2168000 экз.) и Fiat 126p (2166000 экз.). Производство 500-го стартовало в Польше в 2007 году. Сегодня эта модель продается в более чем 100 странах мира, в том числе, в Украине. Это самая популярная модель бренда, а почти 80% 500-х продается за пределами Италии. Основными рынками сбыта для модели стали Великобритания, Франция, Германия, Испания, Бельгия, Нидерланды. Немало поклонником у малолитражки в далекой Японии.

По итогам минувшего года FIAT 500 занял лидирующие позиции на европейском рынке в сегменте городских автомобилей с результатом 17,7% доли рынка. Модель демонстрирует высокие результаты второй год подряд и не только сохранила лидерство в сегменте, но и нарастила 3%.

Кроме рекордных показателей продаж, FIAT 500 является одним из самых титулованных автомобилей в мире. За время своего существования он собрал коллекцию из более чем 60 международных трофеев, включая титулы Car of the Year 2008, EuroCarBody 2007, Auto Europa 2008, World Car Design of the Year 2009, Golden Compass 2011 и The Most Beautiful Car in the World.

С момента дебюта первого поколения модели в далеком 1957 году, владельцами малолитражки стали более 6,7 миллионов автолюбителей по всему миру.

