FIAT готовит "самый ожидаемый внедорожник года"

FIAT готовит для Бразилии новый кроссовер, который должны представить позже, в 2021 году. Он имеет кодовое название Project 363 и компания называет его "самым ожидаемым внедорожником года".

Бренд выпустил тизерное видео, на котором показано, как проектируют кроссовер в их южноамериканском дизайнерском центре в Бразилии. Модель будет иметь вертикальную панель с большими воздухозаборниками и стройные фары. Также показано скульптуру капота, крылья и ярко выраженные колесные арки. Об этом сообщает Carscoops (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Модель может стать кроссовером-купе, который будет конкурировать с Volkswagen Nivus. Более того, фотографы-шпионы предполагают, что таинственный "высокоскоростной седан", который был недавно замечен в действительности является прототипом будущего кроссовера.

Это остается неподтвержденным, но все равно вероятно, поскольку его камуфляж очень подозрительный. Ранее FIAT уже маскировал прототипы под другими формами. Например, они надевали пикапы, как кроссоверы. Сейчас о модели известно мало, но она может быть оснащена 1,0- и 1,3-литровыми двигателями.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, FIAT обновил семейство Tipo, получившее изменения в дизайне и технологиях. Теперь оно состоит из двух модификаций – Life и Cross.