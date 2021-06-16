Ferrari анонсировала дату дебюта гибридного суперкара

Итальянская компания Ferrari 24 июня представит гибридный суперкар с мотором V6. Новинка станет следующим шагом компании на пути к экологически чистому будущему бренда.

Два года назад компания Ferrari представила первый в своей истории гибридный суперкар SF90 Stradale с V8 и тремя электромоторами. Суммарная мощность такого силового агрегата достигает 1000 л.с. Теперь пришла очередь модели попроще и подешевле, ведь не каждому по карману авто за 430 тысяч евро, пусть и с "гарцующим жеребцом" на капоте. Поэтому уже 24 июня мы станем свидетелями появления нового гибридного Ferrari, о чем сообщает Ferrari на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Видео дня

Автомобиль неоднократно в течение года попадался на глаза фотошпионам. Новинка, получившая кодовое обозначение F171, получит гибридный силовой агрегат. Он будет состоять из 3-литрового бензинового мотора V6 с двумя турбинами и тягового электромотора, который позволит автомобилю перемещаться без вредных выбросов в атмосферу.

Ferrari F171 призван составить конкуренцию гибридному 670-сильному McLaren Artura. По своим техническим и динамическим характеристикам новинка будет близка к Ferrari F8 Tributo, но за меньшие деньги и без восьмицилиндрового двигателя.

Внешний вид автомобиля пока остается тайной за семью печатями, но предполагается, что он унаследует ряд стилистических элементов от флагманского Ferrari SF90 Stradale.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Ferrari представила свой самый мощный суперкар.